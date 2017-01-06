Чехию охватила эпидемия гриппа

ПРАГА, 6 янв — РИА Новости, Александр Куранов. В Чехии началась массовая эпидемия гриппа, доминирует вирус типа A/H3N2, сообщила в пятницу журналистам главный санитарный врач республики Эва Готтвальдова.

"По нашим данным, сейчас в стране больны гриппом в среднем 1528 человек на каждые 100 тысяч жителей, по сравнению с минувшей неделей рост составил около 49%", — сказала Готтвальдова.

Вирус охватил все края республики и все категории населения. Уже зафиксирована смерть одного больного, еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Большинство больниц закрыли доступ для посетителей, временно ограничены общественные мероприятия.

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В Чехии ежегодно растет число людей, заблаговременно сделавших прививку против гриппа, но все равно по этому показателю республика занимает одно из последних мест в Европе. Лидерами в этом отношении являются граждане Великобритании и Голландии, где прививку регулярно делают 30-40% населения.

В эти дни эпидемия гриппа бушует не только в Чехии, но во многих других странах Европы. Наиболее интенсивные волны болезни зафиксированы в Финляндии и Франции. Наоборот, лишь локальный характер носит ситуация с вирусом в Польше и Словакии.