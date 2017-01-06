Чехию охватила эпидемия гриппа

ПРАГА, 6 янв — РИА Новости, Александр Куранов. В Чехии началась массовая эпидемия гриппа, доминирует вирус типа A/H3N2, сообщила в пятницу журналистам главный санитарный врач республики Эва Готтвальдова.
Вирус охватил все края республики и все категории населения. Уже зафиксирована смерть одного больного, еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Большинство больниц закрыли доступ для посетителей, временно ограничены общественные мероприятия.
В эти дни эпидемия гриппа бушует не только в Чехии, но во многих других странах Европы. Наиболее интенсивные волны болезни зафиксированы в Финляндии и Франции. Наоборот, лишь локальный характер носит ситуация с вирусом в Польше и Словакии.