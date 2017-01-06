В конгрессе США продолжают требовать отмены итогов выборов

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Требования отмены итогов президентских выборов из-за "российского вмешательства" продолжаются в конгрессе США на торжественном заседании обеих палат конгресса по утверждению итогов выборов.

В ходе утверждения голосов по меньшей мере двое представителей делегатов штатов потребовали отменить результаты голосования выборщиков на том основании, что "Россия вмешивалась в выборы".

"Люди в ужасе из-за российского вмешательства", — заявила одна из выступавших.

Председательствующий на заседании вице-президент Джо Байден отклонил устные заявления как поданные в нарушение регламента. "Возражения не могут быть рассмотрены!" — заявил Байден, стуча молотком по трибуне. Байден пояснил, что любые протесты должны быть поданы в письменной форме и заверены членами конгресса от данного штата. После этого он отключил выступавшей микрофон.

Еще один протест прозвучал из-за "масштабного подавления голосов" в штатах, но Байден также отклонил его.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.