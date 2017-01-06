Конгресс США отказался отменить результаты выборов из-за "вмешательства РФ"

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Конгресс США отказался отменить результаты выборов президента из-за "российского вмешательства".

На торжественном заседании обеих палат конгресса по утверждению итогов выборов один из выборщиков штата Массачусетс потребовал отмены итогов выборов на том основании, что "Россия вмешивалась в выборы". Председательствующий на заседании вице-президент Джо Байден отклонил устное заявление на том основании, что оно не было подано установленным письменным порядком и не исходило от члена конгресса.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.