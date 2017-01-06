Госдеп: Белый дом занимается вопросом назначенцев на должности послов

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Вопросами отзыва политических назначенцев с должностей послов США в других странах занимается Белый дом, сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель госдепартамента.

Таким образом, во внешнеполитическом ведомстве ответили на просьбу прокомментировать публикацию в газете в The New York Times, согласно которой команда избранного президента США Дональда Трампа распорядилась о том, чтобы все политические назначенцы, занимающие посты послов, ушли в отставку до дня инаугурации 20 января. Как отмечается, это затрагивает, в частности, представительства США в таких странах, как Германия, Канада и Великобритания.

"Согласно стандартной практике, Белый дом направляет и получает запросы об отставках всех политических назначенцев на должности глав дипломатических ведомств", — уточнили в госдепартаменте.