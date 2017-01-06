Авиарейсы в аэропорту Киева задерживаются из-за погодных условий

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Авиарейсы в международном аэропорту Киева "Борисполь" задерживаются из-за "критических" погодных условий в ряде регионов Украины, сообщает пресс-служба аэропорта в пятницу.

"Уважаемые пассажиры, из-за критических погодных условий в регионах Украины временно частично задерживаются рейсы аэропорта "Борисполь". Погодные изменения тщательно отслеживаются", — говорится в сообщении.

Ранее украинские синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады. В связи с погодными условиями на дорогах в шести областях Украины было ограничено движение транспорта.