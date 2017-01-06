В Чехии уничтожают домашних птиц в районах очагов птичьего гриппа

ПРАГА, 6 янв – РИА Новости, Александр Куранов. В Чехии с пятницы началось уничтожение всех домашних птиц в трехкилометровых зонах вокруг обнаруженных очагов вируса птичьего гриппа, сообщил журналистам директор государственного ветеринарного управления Збынек Семерад.

"Из краев постоянно поступают все новые сведения о гибели птиц, мы проверяем, является ли причиной этого также вирус", — заявил Семерад, объясняя, почему его ведомство приняло решение о поголовном уничтожении домашних птиц в районах эпидемии. Только на одной утиной ферме в районе Моравского Крумлова предстоит уничтожить более 7 тысяч особей молодняка.

Об обнаружении впервые за последние 10 лет в стране случаев высокопатогенного штамма птичьего гриппа подтипа H5N8 Семерад сообщил на пресс-конференции два дня назад.

Три главных очага птичьего гриппа находятся в Южноморавском крае на юго-востоке республики. Но отдельные случаи гибели птиц зафиксированы также в ряде других краев республики. В частности, в пятницу житель пражского предместья Ржичаны сообщил о потере 5 из 15 своих домашних птиц.

Минсельхоз республики готов выделить из своего бюджета фермерским хозяйствам и частным владельцам для компенсации потерь 31,3 миллиона крон (около 1,25 миллиона долларов). В случае нехватки данной суммы ведомство готово обратиться в правительство за дополнительными средствами.

Случаи обнаружения у домашних птиц высокопатогенного штамма птичьего гриппа подтипа H5N8 в последние месяцы зафиксированы также на фермах в Германии, Австрии, Голландии, Франции, Польше, Венгрии, Хорватии и Словакии.