В Чехии уничтожают домашних птиц в районах очагов птичьего гриппа

ПРАГА, 6 янв – РИА Новости, Александр Куранов. В Чехии с пятницы началось уничтожение всех домашних птиц в трехкилометровых зонах вокруг обнаруженных очагов вируса птичьего гриппа, сообщил журналистам директор государственного ветеринарного управления Збынек Семерад.
Об обнаружении впервые за последние 10 лет в стране случаев высокопатогенного штамма птичьего гриппа подтипа H5N8 Семерад сообщил на пресс-конференции два дня назад.
Минсельхоз республики готов выделить из своего бюджета фермерским хозяйствам и частным владельцам для компенсации потерь 31,3 миллиона крон (около 1,25 миллиона долларов). В случае нехватки данной суммы ведомство готово обратиться в правительство за дополнительными средствами.
Случаи обнаружения у домашних птиц высокопатогенного штамма птичьего гриппа подтипа H5N8 в последние месяцы зафиксированы также на фермах в Германии, Австрии, Голландии, Франции, Польше, Венгрии, Хорватии и Словакии.