В Казахстане задержаны двое топ-менеджеров пенсионного фонда

АЛМА-АТА, 6 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. Двое топ-менеджеров Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана задержаны в рамках расследования, проводимого в фонде правоохранительными органами, сообщил РИА Новости начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка Александр Терентьев.

Нацбанк в декабре сообщал, что с 21 декабря правоохранительные органы с участием представителей самого финрегулятора проводят проверку деятельности АО "ЕНПФ". Внимание правоохранителей привлекла сделка по покупке ЕНПФ облигаций золотодобывающего ТОО "Бузгул Аурум" на сумму 5 миллиардов тенге (15 миллионов долларов).

"Я не опровергаю информацию о задержании председателя ЕНПФ и одного его заместителя. За всей дополнительной информацией нужно обращаться в правоохранительные органы", — сказал Терентьев.

Управление пенсионными активами АО "ЕНПФ" осуществляет Национальный банк совместно с Советом по управлению пенсионными активами при президенте Казахстана.

Между тем Нацбанк подчеркивал, что проверка правоохранительных органов проводится по операциям, совершенным АО "ЕНПФ" в отношении инвестирования собственных активов, которые формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО "ЕНПФ" самостоятельно, без участия Нацбанка.