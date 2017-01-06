В Варшаве тысячи человек поучаствовали в Шествии Трех Королей

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Праздник Трех Королей — Богоявление — отметили в пятницу в Польше традиционными костюмированными шествиями и "сражениями" детей со злыми духами. В самом массовом мероприятии в Варшаве приняли участие несколько тысяч человек.

Согласно христианской традиции, в этот день трое мудрецов (волхвов) Каспар, Мельхиор и Бальтазар пришли поклониться новорожденному младенцу Иисусу Христу, принеся ему в дар золото, ладан и мирру. В Польше Богоявление отмечают с размахом — 6 января в стране государственный выходной, а шествия по данному случаю организовывают в сотнях населенных пунктов.

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Традиционно самым масштабным и красочным, несмотря на резкое ухудшение погоды и заморозки, стало шествие Трех Королей в Варшаве. Его возглавляли трое всадников, символизирующих волхвов из разных частей мира — Европы, Азии и Африки, которых сопровождали сотни дошкольников и школьников, которым, как принято, выдали бумажные короны.

К празднику польские дети начинают организованно готовиться заранее, в итоге волхвов сопровождают и "защищают" от атак злых духов целые войска школьников, одетых в различную "военную форму", вооруженные мечами, со щитами и флагами. Финальным этапом шествия является благополучная встреча волхвов с Девой Марией и Иисусом, которая состоялась исключительно благодаря помощи и защите детей.

It's the Polish national holiday of Epiphany… the parade of the three kings through Warsaw… see u soon #eura2017 pic.twitter.com/RQHFHGJ03R — EuRA — Dominic Tidey (@EuRA_Relocation) 6 января 2017 г.

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Организатором подобных мероприятий в Польше является фонд "Шествие Трех Королей", созданный в 2010 году. Благодаря организации в 2017 году шествие прошло улицами более 500 польских городов, в одном из них — в Чешине — принял участие президент страны Анджей Дуда.