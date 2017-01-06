Дочь фигурантки скандала в Южной Корее передумала возвращаться на родину

ТОКИО, 6 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Дочь главной фигурантки политического и коррупционного скандала вокруг президента Южной Кореи не намерена возвращаться на родину из Дании после своего ареста.

"Чон (Ю Ра) изначально заявляла о том, что она вернется домой, если (южнокорейские) власти разрешат ей остаться с ее сыном, но, как я понимаю, она передумала. Она решила не возвращаться в Южную Корею", — цитирует агентство Ренхап слова источника, знакомого с ходом следствия.

Собеседник отметил, что в четверг Чон Ю Ра было разрешено увидеть своего ребенка впервые после ее задержания в минувшее воскресенье. После ареста дочь Цой Сун Силь, главной фигурантки скандала, который привел к импичменту президента Пак Кын Хе, изъявила желание вернуться в Южную Корею при условии, если ей будет дозволено оставаться вместе с сыном. Власти Южной Кореи эту просьбу отклонили, подчеркнув, что не станут вести переговоры с лицом, совершившим преступление.

Дочь Цой Сун Силь — Чон Ю Ра проживала в основном в Германии. Следователи пытались вызвать ее на допрос повесткой, однако 20-летняя девушка не откликнулась на эти просьбы. Между тем, у правоохранительных органов есть вопросы в связи с контрактом на сумму около 18 миллионов долларов, который был заключен между немецкой фирмой Цой Сун Силь и корпорацией Samsung, так как эти средства пошли на обучение Чон Ю Ра конному спорту, экипировку и покупку лошадей для нее. В настоящее время следователи готовят материалы для репатриации Чон Ю Ра.

Подруга президента Южной Кореи оказалась в центре политического и коррупционного скандала, который привел к объявлению импичмента президенту Пак Кын Хе. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции, 9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Конституционный суд начал рассмотрение правомочности решения парламента об отстранении президента от власти. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.