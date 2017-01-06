Дочь фигурантки скандала в Южной Корее передумала возвращаться на родину

ТОКИО, 6 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Дочь главной фигурантки политического и коррупционного скандала вокруг президента Южной Кореи не намерена возвращаться на родину из Дании после своего ареста.Ренхап слова источника, знакомого с ходом следствия.
Собеседник отметил, что в четверг Чон Ю Ра было разрешено увидеть своего ребенка впервые после ее задержания в минувшее воскресенье. После ареста дочь Цой Сун Силь, главной фигурантки скандала, который привел к импичменту президента Пак Кын Хе, изъявила желание вернуться в Южную Корею при условии, если ей будет дозволено оставаться вместе с сыном. Власти Южной Кореи эту просьбу отклонили, подчеркнув, что не станут вести переговоры с лицом, совершившим преступление.
Подруга президента Южной Кореи оказалась в центре политического и коррупционного скандала, который привел к объявлению импичмента президенту Пак Кын Хе. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.
Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции, 9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Конституционный суд начал рассмотрение правомочности решения парламента об отстранении президента от власти. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.