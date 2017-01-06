Латвийские власти выплатят компенсацию экс-сотруднику МГБ СССР

РИГА, 6 янв – РИА Новости. Кабинет министров Латвии, согласно постановлению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принял решение выплатить компенсацию в размере 3 тысяч евро бывшему полковнику министерства госбезопасности Латвийской ССР Янису Кирштейнсу за причиненный моральный ущерб, поскольку его дело в суде рассматривалось более 10 лет, передает в пятницу интернет-версия издания Latvijas Avize.

Комитет ЕСПЧ 20 октября единогласно признал Латвию виновной в нарушении права Кирштейнса на рассмотрение дела в разумные сроки. Согласно решению ЕСПЧ, государство обязано выплатить ему компенсацию за моральный ущерб. Приговор не может быть оспорен.

"Эту сумму (3 тысячи евро — ред.) Латвия выплатит бывшему сотруднику госбезопасности, которого государство в течение 10 лет так и не смогло осудить за его соучастие в карательных операциях против национальных партизан и других патриотов Латвии", — пишет издание.

Как отметил депутат сейма историк Ритварс Янсонс, "надо учитывать, что приговор ЕСПЧ о компенсации уже связан не с обвинениями, а с действиями суда Латвии, который слишком долго рассматривал это дело".

Восьмидесятидевятилетний Кирштейнс, который во времена CCCР был полковником Министерства государственной безопасности, после восстановления независимости Латвии был обвинен в геноциде жителей страны, однако в 2008 году, спустя десять лет судебных тяжб, был полностью оправдан за отсутствием состава преступления. Его обвиняли в участии в операциях против "лесных братьев", ведении следственных процессах в их отношении, а также арестах антисоветски настроенных жителей.