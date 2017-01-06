Граждане Казахстана, планировавшие теракты в России, получили от 6 до 9 лет

АСТАНА, 6 янв – РИА Новости. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана вынес приговор в отношении семерых граждан Казахстана, обвиняемых в создании и участии в террористической группе, пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, сообщила в пятницу пресс-служба областного суда.

Приговором суда от 6 января лидеру группы и одному из его сторонников было назначено по 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Еще один участник группы получил 6 лет лишения свободы. Осуждены также четверо граждан, на момент совершения преступления являвшиеся несовершеннолетними. Двое из них приговорены к 8 годам лишения свободы, еще двое — к 6 годам лишения свободы.

Судом установлено, что один из обвиняемых, "поддерживая радикальные взгляды зарубежных проповедников религиозного экстремизма, решил создать террористическую группу для вооруженного джихада против сотрудников правоохранительных органов и на территории России против граждан Российской Федерации".

По данным суда, в августе 2016 года он собрал своих сторонников, среди которых были двое несовершеннолетних, на арендованной квартире, где "призвал собравшихся на вооруженный джихад и довел до присутствующих цели и задачи террористической группы". Участники группы также планировали совершить нападения на сотрудников полиции.

Как сообщили в пресс-службе, мужчина вербовал новых участников группы, организовав встречу во дворе одной из школ Актобе, на которую пришли еще двое несовершеннолетних. Они дали свое согласие на участие в террористической группе. В ходе встречи лидер группы "довел до присутствующих планы ее деятельности на территории Российской Федерации путем совершения террористических актов в местах массового скопления людей, а именно в ночных клубах и крупных торговых центрах".

В начале июня 2016 года группа людей совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и воинскую часть Актобе. В городе был объявлен режим антитеррористической операции. В результате нападений террористов восемь человек были убиты, трое из них — военнослужащие. Силовики ликвидировали 18 преступников, задержали девять человек. В теракте обвинили последователей религиозного течения "салафизм". В Казахстане до 15 января 2017 года действует "желтый" (умеренный) уровень террористической опасности.