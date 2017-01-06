В Сербии в автомобильной аварии пострадали 17 человек

БЕЛГРАД, 6 янв – РИА Новости. ДТП на юге Сербии привело к столкновению свыше 30 автомобилей, причем травмы получили 17 человек, сообщило в пятницу информационное агентство Танюг.

Столкновение автомобилей по цепочке произошло на выезде из города Ниш на юге страны и вызвало блокирование движения на трассе Ниш-Белград.

"В Центр скорой помощи города Ниш поступили 17 пострадавших, из которых шестеро – дети. Это не окончательное число, ожидаем, что нам доставят еще людей", — цитирует Танюг начальника центра Бояна Марьяновича.

Сообщается, что на место происшествия вместе с полицией и медиками направлены подразделения жандармерии Сербии и cектора по ЧС МВД с необходимым оборудованием.

В пятницу на всей территории республики началось резкое похолодание с обильными осадками и сильным ветром. Управление по гидрометеорологии Сербии накануне порекомендовало гражданам воздержаться от автомобильных поездок без срочной необходимости.