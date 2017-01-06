Иракские войска провели первый ночной рейд в Мосуле, оттеснив боевиков ИГ
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Войска антитеррористической службы Ирака (CTS) впервые провели ночное наступление на боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в восточной части Мосула, заявил представитель антитеррористической службы Ирака Сабах аль-Нуман.
По его словам, после полуночи войска CTS пересекли долину реки Тигр и оттеснили боевиков ИГ в район Мутанна.
"Мы использовали специальное оборудование и воспользовались эффектом неожиданности — враг не ожидал, что мы организуем ночное наступление, так как все предыдущие наступления проходили днем", — цитирует аль-Нумана агентство Рейтер.
Операция по освобождению Мосула от ИГ в северной иракской провинции Найнава началась в октябре. Иракским военным удалось продвинуться в восточной части города, однако западная — на правом берегу реки Тигр — пока остается целиком под контролем террористов.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
О начале операции объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. "Час пришел, и момент великой победы близок… Я объявляю сегодня о начале операции по освобождению провинции Найнава (Мосул — административный центр провинции — прим. ред.)", — заявил политик в телевизионном обращении.
Сама операция началась ровно в 6:00.
Силам курдского ополчения (пешмерга) сначала предстоит очистить несколько деревень, которые расположены к востоку от Мосула.
В командовании пешмерга это называют "первым шагом" к освобождению провинции Найнава.
В операции по освобождению Мосула задействовано около 30 тысяч человек.
Иракские военные и их союзники, в том числе народное ополчение, в последнее время активно готовились к решающему наступлению.
Мосул является вторым по величине городом Ирака. Он находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) с 2014 года.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Бойцы иракской армии чистят оружие перед операцией по освобождению Мосула в Ираке.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке.
Бойцы курдского ополчения (пешмерга) готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.