Иракские войска провели первый ночной рейд в Мосуле, оттеснив боевиков ИГ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Войска антитеррористической службы Ирака (CTS) впервые провели ночное наступление на боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в восточной части Мосула, заявил представитель антитеррористической службы Ирака Сабах аль-Нуман.

По его словам, после полуночи войска CTS пересекли долину реки Тигр и оттеснили боевиков ИГ в район Мутанна.

"Мы использовали специальное оборудование и воспользовались эффектом неожиданности — враг не ожидал, что мы организуем ночное наступление, так как все предыдущие наступления проходили днем", — цитирует аль-Нумана агентство Рейтер.

Операция по освобождению Мосула от ИГ в северной иракской провинции Найнава началась в октябре. Иракским военным удалось продвинуться в восточной части города, однако западная — на правом берегу реки Тигр — пока остается целиком под контролем террористов.