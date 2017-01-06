Глава МИД Словакии: у демократии две альтернативы – диктатура и анархия

ПРАГА, 6 янв – РИА новости, Александр Куранов. Демократия имеет лишь две альтернативы – диктатуру или анархию, заявил в пятницу глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, анализируя ситуацию в своей стране и в Европе, сообщил братиславский портал Teraz.

"Политическое пространство, в котором мы живем, становится все сложнее. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы излишне не усложняли ситуацию в своей республике, потому что мы живем в демократическом государстве. Демократия имеет лишь две альтернативы – диктатуру или анархию", — заявил министр.

Он добавил, что необходимо ценить и уважать демократические принципы, благодаря которым процветают демократические институты.

По мнению Лайчака, главными политическими темами года в мире будут безопасность и борьба с международным терроризмом. В этом же ряду идет тема миграции, которой активно придется заниматься всем европейским политикам. Кроме того, в 2017 году начнутся переговоры с Великобританий по Brexit, что послужит для Евросоюза лишним поводом для того, чтобы показать единство входящих в него стран, считает словацкий политик.

Много вопросов также вызывает приход новой американской администрации, сказал Лайчак. "Тут есть много ожиданий и сигналов, которые после 20 января станут реальностью, исходя из нее, будут строиться отношения (с США), — сказал глава словацкого МИД.