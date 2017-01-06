В Чехии с пятницы отменяют повышенные меры безопасности

ПРАГА, 6 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Введенные в Чехии после теракта в Берлине 19 декабря 2016 года повышенные меры безопасности отменяются с пятницы, сообщил пражский портал Ihned со ссылкой на МВД.

"Повышенные меры безопасности, введенные после трагедии в Берлине, в пятницу начнут постепенно отменяться. На улицах вдвое уменьшится число полицейских патрулей, у въездов на центральные площади будут демонтированы бетонные заграждения", — сообщило издание.

Меры безопасности в Чехии были усилены распоряжением главы МВД Милана Хованеца после трагедии в Берлине, когда террорист на грузовике протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре города, при этом 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. В начале этой недели Хованец продлил меры еще на четыре дня в связи с начавшимися распродажами в крупных торговых центрах.

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