В Турции перевернулся школьный автобус, два человека погибли

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Автобус со школьниками перевернулся в провинции Конья в центральной части Турции, в результате погибли два человека, еще 42 получили ранения, пишет газета Daily Sabah.

По данным издания, инцидент произошел в пятницу утром. Всего в момент аварии в автобусе находились 44 школьника. Все пострадавшие были госпитализированы.

"Автобус начал скользить и наклоняться. Он перевернулся. Нас выкинуло из окон. На меня сверху упали 3 или 4 человека", — сообщила одна из пострадавших.

По предварительным данным, причиной аварии стала наледь на дороге.