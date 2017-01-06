СК Белоруссии возбудил дело после убийства настоятельницы монастыря

МИНСК, 6 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с убийством настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе матушки Василиссы, сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель управления Следственного комитета (СК) Белоруссии по Минской области Татьяна Белоног.

Ранее в пятницу председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви Сергий Лепин сообщил агентству Sputnik Беларусь, что матушка Василисса могла быть убита в результате "нападения одной из болящих послушниц, которых много в монастыре". Правоохранители Минской области Белоруссии подтвердили факт убийства.

Она отметила, что сотрудники управления СК по Минской области "всесторонне разбираются в обстоятельствах происшествия, которое случилось на территории монастыря вчера вечером". Собеседник агентства добавила, что "с участниками трагических событий работают следователи". Руководство областного управления СК взяло на контроль ход расследования обстоятельств произошедшего.