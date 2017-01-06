В Китае позитивно оценили слова Керри о сотрудничестве стран

ПЕКИН, 6 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай позитивно оценил комментарий госсекретаря США Джона Керри об успехах в развитии двусторонних отношений в последние годы, а также готов работать с командой избранного президента Дональда Трампа, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее Керри провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И. Керри заявил, что в последние годы отношения США и Китая всесторонне развиваются, а результаты их значительны. По его словам, стороны поддерживают тесное сотрудничество в деле восстановления мировой экономики, в деле борьбы с изменениями климата, в разрешении важных вопросов в сфере международной безопасности.

"Мы приветствуем позитивный комментарий госсекретаря США Керри о важности тех результатов, которые были достигнуты в двусторонних отношениях стран в последние годы", — сказал Гэн Шуан.

По словам Гэн Шуана, важность двусторонних отношений Пекина и Вашингтона шире рамок отношений между двумя странами, они также важны для мира, безопасности и процветания Азиатско-Тихоокеанского региона и остального мира. Он добавил, что стабильные отношения между КНР и США ожидают жители обеих стран, а также мировое сообщество.

"Мы будем работать с приходящей командой президента США на основе принципа не конфронтации, не конфликтности, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества", — отметил официальный представитель МИД КНР.

В телефонном разговоре с госсекретарем США министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что отношения между Пекином и Вашингтоном в настоящий момент находятся на важном этапе, а результаты сотрудничества стран даются нелегко.