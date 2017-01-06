В Бангладеш ликвидировали главного организатора июльской атаки на кафе

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Полиция Бангладеш ликвидировала главного подозреваемого в организации нападения на кафе полгода назад, жертвами которого стали 20 человек, в том числе иностранцы, передает агентство Рейтер.
К настоящему моменту силовики Бангладеш выследили и уничтожили не менее 40 боевиков, причастных к атаке, среди которых гражданин Канады бангладешского происхождения Тамим Ахмед Чаудри, также считающийся одним из организаторов нападения.
Еще одним важным подозреваемым по делу об атаке является бывший майор армии Бангладеш Саид Мохамад Зия-уль-Хак, все еще находящийся в розыске, отмечает агентство.
Министр внутренних дел Бангладеш заявил, что за нападением стоит исламистская организация "Джамаат уль-муджахеддин". Группировка выступает за введение в стране законов шариата и заявляет, что представляет террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Бангладеш.
Подробнее о крупных терактах в мире в 2015-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>