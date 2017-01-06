В Бангладеш ликвидировали главного организатора июльской атаки на кафе

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Полиция Бангладеш ликвидировала главного подозреваемого в организации нападения на кафе полгода назад, жертвами которого стали 20 человек, в том числе иностранцы, передает агентство Рейтер.

Сообщается, что Нурул Ислам Марджан (Nurul Islam Marjan), главарь джихадистской группировки "Джаммат-уль-Муджахеддин", был уничтожен во время полицейской спецоперации вместе с другим боевиком.

К настоящему моменту силовики Бангладеш выследили и уничтожили не менее 40 боевиков, причастных к атаке, среди которых гражданин Канады бангладешского происхождения Тамим Ахмед Чаудри, также считающийся одним из организаторов нападения.

Еще одним важным подозреваемым по делу об атаке является бывший майор армии Бангладеш Саид Мохамад Зия-уль-Хак, все еще находящийся в розыске, отмечает агентство.

Вечером 1 июля террористы напали на ресторан в дипломатическом квартале Дакки, убив 20 заложников, в том числе 17 иностранцев (один из погибших также имел двойное гражданство Бангладеш и США), а также двоих полицейских. На следующий день утром полиция провела штурм, шесть боевиков были уничтожены. В ходе операции полиции удалось освободить 13 человек, в том числе одного гражданина Японии и двух граждан Шри-Ланки.

Министр внутренних дел Бангладеш заявил, что за нападением стоит исламистская организация "Джамаат уль-муджахеддин". Группировка выступает за введение в стране законов шариата и заявляет, что представляет террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Бангладеш.

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