На Гаити арестовали бывшего лидера повстанцев и экстрадировали в США

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Бывший лидер повстанцев на Гаити Ги Филипп, руководивший свержением президента страны Жана-Бертрана Аристида в 2004 году, был арестован и экстрадирован в США, где он обвиняется в наркоторговле и отмывании денег, передает агентство Рейтер.

Глава гаитянского управления по борьбе с наркотиками Жорис Мергелюс сообщил, что Филипп был арестован на основании международного ордера.

Представитель полиции Гарри Дерозье отметил, что при аресте Филиппа присутствовали сотрудники антинаркотического ведомства США, которые не принимали непосредственного участия в операции.

По данным агентства, после ареста Филиппа посадили на борт самолета, вылетевшего в США.

Агентство отмечает, что Филипп был в ноябре был избран в сенат Национальной ассамблеи и в понедельник, 9 января, должен был вступить в должность и получить парламентскую неприкосновенность.