В Мексике в ходе протестов против повышения цены бензина ранены 25 человек

МЕХИКО, 6 янв – РИА Новости. Не менее 25 человек получили ранения в четверг в ходе столкновений манифестантов, протестующих против повышения цен на бензин, с полицией в мексиканском штате Идальго.

По данным портала Proceso , столкновения произошли в районе города Иксмикильпан, где местные жители перекрыли трассу Мехико-Ларедо. На место для разгона демонстрации прибыли сотрудники федеральной полиции, однако им было оказано сопротивление, двое полицейских оказались в руках манифестантов, полиция применяла слезоточивый газ и стреляла в воздух, уточняет Excelsior.

Начавшиеся несколько дней назад протесты против повышения с 1 января цены бензина примерно на 20% переросли в массовые беспорядки и грабежи торговых точек. По последним данным национальной ассоциации магазинов Мексики, за несколько дней разграблено в общей сложности 370 торговых точек, отмечает Financiero.

Грабежи имели место в штатах Чьяпас, Табаско, Пуэбла, Веракрус, Мехико, Мичоакан, Идальго, Кинтана-Роо, а также в столице Мехико. По данным властей, уже задержано более 600 человек, причастных к грабежам магазинов. Ранее сообщалось также о гибели одного полицейского.