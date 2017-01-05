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Керри призвал администрацию Трампа с уважением относиться к мнению разведки

23:5905.01.2017
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Госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Джон Керри призвал администрацию Дональда Трампа с уважением относиться к мнению разведслужб.

"Я не знаю, как будет реагировать будущий президент, какие опции у него будут. Спецслужбы после проверок и перепроверок пришли к выводу, что правительство РФ замешано в этих атаках. Это очень серьезно. И я с глубоким уважением отношусь к этим людям. Они заслуживают уважения каждого человека в Америке. Это не значит, что они всегда безоговорочно правы", — сказал Керри, отвечая на вопрос журналистов о скептическом отношении Трампа к отчету о том, что РФ якобы вмешивалась в выборы в США.

Резиденция президента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Сенатор: американская разведка подставляет себя в угоду администрации Обамы

Он добавил, что без участия спецслужб решение самых острых проблем не представлялось бы возможным.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что, разведслужбам США удалось получить "неопровержимые доказательства" якобы причастности РФ к передаче через третьих лиц сайту WikiLeaks материалов, полученных путем взлома. Планировалось, что доклад, содержащий в себе эти доказательства, должен был быть представлен президенту США Бараку Обаме в минувший вторник, однако, по данным чиновников, имена которых не называются, в настоящее время, доклад по-прежнему находится в работе.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.

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