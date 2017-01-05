Опрос: Макрон может вмешаться в дуэль Фийона и Ле Пен на выборах во Франции

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции от правоцентристов бывший премьер-министр Франсуа Фийон, согласно опросам общественного мнения, победит в первом туре выборов главы государства, набрав до 28% голосов.

Данные прогноза исследовательского института Elabe для газеты Echos показывают, что второе место в первом туре займет лидер ультраправого "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, получив от 22 до 24% голосов.

Однако в дуэль Фийона и Ле Пен может вмешаться независимый кандидат экс-министр экономики Эммануэль Макрон, который в первом туре наберет от 16% до 24% голосов избирателей в зависимости от кандидата, выдвинутого Социалистической партией.

Фаворитом праймериз социалистов является Мануэль Вальс, покинувший пост премьера в правительстве Франсуа Олланда, чтобы иметь возможность участвовать в выборах. Согласно данным опроса Harris Interactive, экс-премьер может выиграть праймериз, первый тур которых состоится 22 января, заручившись 43% поддержки, сообщает агентство Рейтер.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.