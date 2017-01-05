Сербия потребует у Франции выдачи экс-премьера Косово

БЕЛГРАД, 5 янв – РИА Новости. Сербия потребует от Франции выдачи задержанного бывшего полевого командира Освободительной армии Косово (ОАК) и экс-премьера самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, заявил глава сербского правительства Александр Вучич в четверг.

Накануне бывший премьер-министр Косово был задержан в аэропорту Базель-Мюлуз-Фрайбург за военные преступления в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии 1998-1999 годов по выданному Интерполу в 2004 году властями Сербии ордеру.

В четверг министерство юстиции Сербии сообщило, что отправило судебным органам Франции документы по делу Харадиная. Отмечается, что дальнейшая судьба задержанного зависит от решения французского суда в городе Кольмар, который может поместить косовского албанца под экстрадиционный арест, после чего Белград потребует его выдачи.

"Конечно, будем требовать выдачи. А если его отпустят, пусть только начнут морочить Сербии голову (на переговорах о вступлении в Евросоюз – ред.) о главах переговорной платформы 23 и 24, то есть о верховенстве закона и государства", — цитирует информагентство Танюг премьера Вучича.

Глава правительства Сербии добавил, что "надеется, что в данном случае во Франции закон окажется выше политики".

Харадинай в 2004-2005 годах возглавлял правительство самопровозглашенной республики, после чего его партия Альянс за будущее Косово вошла в радикальную оппозицию к нынешним косовско-албанским властям. Несмотря на публичные выступления бывшего полевого командира против соратника по ОАК президента Косово Хашима Тачи и участие активистов партии в распылении слезоточивого газа в парламенте и столкновениях с полицией, политики в Тиране и Приштине сразу вступились за задержанного соотечественника.

Глава правительства Албании Эди Рама написал на своем официальном аккаунте в Twitter, что задержание Харадиная является абсурдом и "невероятно, что сербский ордер еще не стерт из компьютера ЕС".

Глава МИД Косово Энвер Ходжай заявил местным СМИ, что требования Сербии по выдаче бывших бойцов ОАК являются призывом к обострению ситуации и росту напряженности на Балканах.

Ранее власти Сербии, по данным минюста, завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном суде ООН в Гааге, но был оправдан.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.