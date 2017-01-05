Пожар на нефтеплатформе в Мексиканском заливе потушен

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пожар на нефтяной платформе в Мексиканском заливе у берегов американского штата Луизиана потушен, сообщила береговая служба США.

Ранее сообщалось, что береговая охрана США борется с пожаром на нефтеплатформе, которая располагается в 128 километрах от острова Гранд Айл американского штата Луизиана. Четверо работников платформы были эвакуированы, угрозы загрязнения окружающей среды нет.

Как говорится в заявлении береговой охраны США, операция по тушению пожара заняла около 4 часов.