Машина, столкнувшаяся с двумя поездами в Латвии, принадлежала россиянину

РИГА, 5 янв – РИА Новости. Автомобиль, застрявший на железнодорожном переезде в Латвии и столкнувшийся с двумя поездами, принадлежал гражданину России; водитель дал признательные показания, сообщает пресс-служба полиции.

Во вторник поздно вечером товарный поезд на переезде в Дарзини под Ригой врезался в стоящий на рельсах легковой автомобиль с российскими номерами. Автомобиль налетел на идущую навстречу электричку. В результате ЧП никто не пострадал.

"Мужчина признал свою вину. Это гражданин России 1989 года рождения", — сказали в полиции.

Первоначально владелец автомобиля заявил полиции, что его машина была угнана, однако затем он признался, что выдумал эту историю. По его словам, машина застряла на переезде, поэтому, увидев приближающийся поезд, он просто выбежал из нее.