В Швеции могут запретить продажу пиротехнических "ракет"

СТОКГОЛЬМ, 5 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Ассоциация продавцов фейерверков в Швеции (SFB) намерена прекратить продажу пиротехнических "ракет", которые часто приводят к ранениям среди людей и материальному ущербу, сообщает шведское телевидение SVT.

"Мы видели, что эти "ракеты" могут причинить большой вред, и, когда их перестали продавать в Норвегии, то число повреждений резко сократилось", — сказал SVT председатель ассоциации Эрик Нильссон.

О намерениях шведских продавцов стало известно по окончании встречи членов ассоциации, прошедшей в четверг после критики традиций использования фейерверков во время новогодних праздников, поясняет SVT.

Дискуссии о злоупотреблениях фейерверками и в особенности во время празднования Нового года ведутся в стране не первый год. На беспорядочные и слишком интенсивные салюты не только в крупных городах, но даже в сельской местности, жалуются в особенности владельцы животных. Много также говорится в Швеции и о многочисленных ранениях, получаемых людьми после неумелого использования такой пиротехники. В последние годы начали говорить, что под обстрелами "ракет" нередко оказываются работники неотложной медпомощи и спасательных служб. Одним из результатов дискуссий уже стал запрет в 2014 году на продажу "ракет" с порохом весом выше 75 граммов.

В ассоциации продавцов полагают, что следующим шагом в работе над более безопасным использованием предметов для салютов могла бы стать приостановка продаж опасных пиротехнических "ракет" и принятие в будущем властями решения о запрете их использования общественностью вообще. Предлагается также и обсуждение вопроса о едином и наиболее удобном для всех времени для новогодних салютов, а также сокращение продаж предметов пиротехники в предновогодние дни.

Ежегодно в Швеции из-за ран, полученных во время запуска фейерверков, за помощью к врачам обращается около 100 человек.