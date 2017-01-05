В Польше главу оппозиционной организации заподозрили в растрате

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Польские СМИ сообщили о растрате общественных денег оппозиционного Комитета охраны демократии (KOD) — организатора крупнейших акций протеста в стране — его руководителем Матеушем Киевским.
В распоряжении СМИ оказались шесть счетов, выставленных MKM Studio, в которых упоминаются услуги в сфере информационных технологий — хостинг интернет-сайта KOD, обслуживание домена, подготовка новых сервисов и так далее. За данные услуги Комитет платил из средств, собранных сторонниками организации.
Ситуацию прокомментировал сам Киевский, который подтвердил достоверность счетов. По его словам, одинаковая сумма объясняется договоренностью о том, что расходы в месяц не могут превышать определенный порог. По его мнению, публикация этих счетов и обсуждение трат KOD связаны с грядущими выборами руководства Комитета и спровоцированы "кем-то из организации".