На морской платформе в Азербайджане обрушилась емкость с дизтопливом

БАКУ, 5 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. На морской платформе в Азербайджане обрушилась емкость с дизтопливом, пострадавших нет, сообщила в четверг Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

"На месторождении "Алят-Дениз" на Каспии на платформе №41 нефтегазодобывающего управления имени Н. Нариманова SOCAR произошло обрушение нижней части емкости с дизельным топливом. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что для обеспечения электроснабжение платформы была установлена временная емкость.

"В настоящее время емкость уже установлена на свое место. Разлива содержимого емкости в море удалось избежать", — добавили в SOCAR.