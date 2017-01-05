Партия Яценюка просит урегулировать ситуацию с телеканалом "1+1"

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Украинская партия "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка выражает обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг одного из ведущих украинских телеканалов "1+1" и требует принять решения, которые устранят угрозу прекращения вещания канала, говорится в заявлении партии, обнародованном в четверг.
В партии отметили, что 6 января истекает срок, когда Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания должен предоставить телеканалу бланк о продленной лицензии на вещание.
"Такое немотивированное промедления со стороны уполномоченного государственного органа провоцирует вполне понятную тревожную реакцию как журналистской среды, так и общества в целом, порождая крайне неприемлемые для власти подозрения в рейдерских интересах относительно канала и попытках атаки на свободу слова", — говорится в заявлении.
Основным акционером телеканала "1+1" является украинский бизнесмен Игорь Коломойский, чей Приватбанк в декабре национализировало государство.