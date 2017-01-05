Партия Яценюка просит урегулировать ситуацию с телеканалом "1+1"

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Украинская партия "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка выражает обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг одного из ведущих украинских телеканалов "1+1" и требует принять решения, которые устранят угрозу прекращения вещания канала, говорится в заявлении партии, обнародованном в четверг.

Ранее руководство украинского телеканала "1+1" обратилось к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману, заявив о планируемых попытках осуществить рейдерский захват канала. Согласно обращению руководства канала к властям, Национальный совет по телевидению и радиовещанию не продлевает лицензию "1+1" на вещание, срок которой истек в четверг, 29 декабря. Однако как выяснилось позже, Нацсовет продлил лицензию телеканалу еще 15 декабря, однако пока не выдает сам бланк.

В партии отметили, что 6 января истекает срок, когда Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания должен предоставить телеканалу бланк о продленной лицензии на вещание.

"Такое немотивированное промедления со стороны уполномоченного государственного органа провоцирует вполне понятную тревожную реакцию как журналистской среды, так и общества в целом, порождая крайне неприемлемые для власти подозрения в рейдерских интересах относительно канала и попытках атаки на свободу слова", — говорится в заявлении.

"Народный фронт" призвал Нацсовет воспользоваться свои полномочия, чтобы "1+1" не исчез с экранов украинцев, а журналисты канала могли и в дальнейшем информировать общество.

Основным акционером телеканала "1+1" является украинский бизнесмен Игорь Коломойский, чей Приватбанк в декабре национализировало государство.