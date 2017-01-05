Второй террорист, устроивший взрыв в Измире, ликвидирован

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Второй террорист, устроивший взрыв в турецком Измире, ликвидирован полицией, сообщает телеканал CNN Turk.
По данным телеканала, после взрыва у здания суда двое нападавших вступили в вооруженное столкновение с полицейскими, они были застрелены. Местные власти подтвердили, что взорвался заминированный автомобиль.
Bombalı saldırı Twitter'da: İzmir'i hedef gösterenler artık mutludur!https://t.co/2IQPNEhE29 pic.twitter.com/Lgj2ejbaSk— T24 (@t24comtr) 5 января 2017 г.
Как передает агентство Рейтер, полиция разыскивает третьего человека, предположительно, устроившего взрыв.