В Париже идет расследование в отношении помощников депутатов Нацфронта в ЕП

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Прокуратура Парижа поручила провести расследование в отношении помощников депутатов французской партии "Национальный фронт" в Европарламенте (ЕП), сообщает издание Figaro.

По данным издания, 20 помощников 24 депутатов Нацфронта подозревают в том, что они работают в ЕП, и при этом продолжают числиться в рядах партии, тогда как это запрещено условиями работы в ЕП. В самой партии отвергли подобные обвинения, назвав их "политическими маневрами" накануне президентских выборов.

Сообщается, что следствие по подозрению в злоупотреблении доверием, мошенничестве, подделке документов и их использовании было открыто 15 декабря прошлого года. Оно последовало вслед за другим расследованием, проводимым прокуратурой с марта 2015 года.

"Национальный фронт" — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения Жан-Мари Ле Пена.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опроса Harris Interactive, опубликованного в конце ноября, экс-премьер Франсуа Фийон и Марин Ле Пен выйдут во второй тур с 26% и 24% соответственно, после чего экс-премьер одержит верх над Ле Пен — 67% к 33%.