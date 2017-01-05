Главы Узбекистана и Южной Кореи обсудили перспективы сотрудничества

ТАШКЕНТ, 5 янв – РИА Новости. Глава Узбекистана Шавката Мирзиеев в четверг провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Ге Аном, в ходе которого стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в 2017 году, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

"Пятого января состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с исполняющим обязанности президента Республики Корея Хван Ге Аном по инициативе южнокорейской стороны", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе обстоятельного обмена мнениями о перспективах узбекско-южнокорейских отношений была выражена твердая обоюдная заинтересованность в расширении числа совместных высокотехнологичных проектов в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

"В преддверии предстоящего в 2017 году 80-летия проживания корейцев в Узбекистане, стороны подчеркнули роль корейской диаспоры в укреплении дружественных связей между двумя государствами и высказались о необходимости скорейшего завершения строительства Дома корейской культуры и искусства в Ташкенте", — добавили в пресс-службе.

Стороны подтвердили приверженность принципам совместной декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в 2006 году.

Также Хван Ге Ан пригласил Мирзиеева посетить Республику Корея с официальным визитом.

Республика Корея является одним из самых крупных инвесторов Узбекистана. По данным статистики, общий объем корейских инвестиций в узбекскую экономику на сегодняшний день составил более 7 миллиардов долларов. В Узбекистане создано свыше 400 совместных предприятий, в том числе 77- со стопроцентным южнокорейским капиталом.