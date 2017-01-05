Житель китайской провинции Шаньдун погиб от вируса птичьего гриппа

ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Случай гибели человека от вируса птичьего гриппа H7N9 зафиксирован в провинции Шаньдун на востоке Китая, передает в четверг агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы здравоохранения.

От гриппа погиб 77-летний житель города Жичжао. Для того чтобы не допустить распространение вируса, местные власти ввели план экстренного реагирования, приостановили продажу живой птицы в городе.

Ранее сообщалось, что в Гонконге 25 декабря от птичьего гриппа скончался 75-летний мужчина. Еще две смерти от вируса были зафиксированы в течение декабря в провинции Аньхой.

Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.