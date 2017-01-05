В Южной Корее прошло первое заседание по делу о коррупционном скандале
15:1305.01.2017
(обновлено: 15:18 05.01.2017)
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ТОКИО, 5 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Первое заседание суда над Цой Сун Силь – близкой подругой президента Южной Кореи Пак Кын Хе, а также еще двумя обвиняемыми состоялось в Сеульском центральном окружном суде, сообщило агентство Ренхап в четверг.
Цой Сун Силь полностью отрицает предъявленные ей обвинения. Вместе с тем она заявила, что намерена прояснить истину.
"Очень много досадных моментов, я хочу прояснить истинное положение вещей", — приводит ее слова Ренхап.
Ее обвиняют в том, что, пользуясь близкими отношениями с президентом страны, она вмешивалась в политику государства, а также оказывала давление на крупные корпорации с целью получения денег. В частности, как считает прокуратура, ей удалось заставить около 50 компаний перечислить на счета подчиненных ей некоммерческих фондов в общей сложности около 70 миллионов долларов. Эти средства были потрачены на приобретение лошадей и обучение верховой езде ее дочери, а также на другие личные нужды.
В результате разгоревшегося скандала парламент Южной Кореи 9 декабря проголосовал за импичмент президенту. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. В четверг Конституционный суд начал рассмотрение, следующее заседание по вопросу о правомерности решения парламента состоится 10 января. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.
Следующее заседание по делу Цой Сун Силь в окружном суде Сеула намечено на 11 января.
Подробнее о главах государств, которым вынесли импичмент или грозил импичмент читайте в справке РИА Новости >>
Сторонники и противники импичмента президента Южной Кореи
9 декабря парламент Республики Корея объявил импичмент президенту Пак Кын Хе.
На фото: митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
"За" проголосовали 234 депутата Нацсобрания.
Против проголосовали 56 депутатов.
Два депутата воздержались. Семь бюллетеней признаны недействительными.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Поводом отстранения от власти президента стал крупнейший коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе и ее давней знакомой Цой Сун Силь.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
Пак Кын Хе передала полномочия премьер-министру страны Хван Гё Ану в соответствии с законодательством.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
По данным местных СМИ, полномочия главы государства Пак Кын Хе сложила с себя, как только ей было передано решение парламента об импичменте.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
Президент Южной Кореи попросила правительство во главе с премьер-министром не допустить "вакуума" в управлении экономикой и в области безопасности страны.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Вместе с тем, решение об импичменте будет рассматривать Конституционный суд Южной Кореи, на что уйдет до 180 дней. Этот суд может отклонить импичмент и восстановить президентские полномочия Пак Кын Хе.
Сторонник президента Южной Кореи Пак Кын Хе на митинге возле здания Национального собрания в Сеуле.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.