В Южной Корее прошло первое заседание по делу о коррупционном скандале

ТОКИО, 5 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Первое заседание суда над Цой Сун Силь – близкой подругой президента Южной Кореи Пак Кын Хе, а также еще двумя обвиняемыми состоялось в Сеульском центральном окружном суде, сообщило агентство Ренхап в четверг.

Цой Сун Силь полностью отрицает предъявленные ей обвинения. Вместе с тем она заявила, что намерена прояснить истину.

"Очень много досадных моментов, я хочу прояснить истинное положение вещей", — приводит ее слова Ренхап.

Ее обвиняют в том, что, пользуясь близкими отношениями с президентом страны, она вмешивалась в политику государства, а также оказывала давление на крупные корпорации с целью получения денег. В частности, как считает прокуратура, ей удалось заставить около 50 компаний перечислить на счета подчиненных ей некоммерческих фондов в общей сложности около 70 миллионов долларов. Эти средства были потрачены на приобретение лошадей и обучение верховой езде ее дочери, а также на другие личные нужды.

В результате разгоревшегося скандала парламент Южной Кореи 9 декабря проголосовал за импичмент президенту. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. В четверг Конституционный суд начал рассмотрение, следующее заседание по вопросу о правомерности решения парламента состоится 10 января. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.

Следующее заседание по делу Цой Сун Силь в окружном суде Сеула намечено на 11 января.

Подробнее о главах государств, которым вынесли импичмент или грозил импичмент читайте в справке РИА Новости >>