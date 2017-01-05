Суд в Южной Корее начал рассмотрение дела об импичменте президента

ТОКИО, 5 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Конституционный суд Южной Кореи начал рассмотрение дела о правомерности импичмента президента Пак Кын Хе в ее отсутствие, сообщило агентство Ренхап в четверг.

Первое заседание Конституционного суда было запланировано на 3 января, но из-за того, что Пак Кын Хе не явилась, было отложено до четверга. В четверг президент также не сочла необходимым присутствовать на слушании. Ее адвокат мотивировал это тем, что по закону ее присутствие не является обязательным. Конституционный суд решил начать рассмотрение дела, несмотря на отсутствие президента.

Подруга президента Южной Кореи Цой Сун Силь оказалась в центре политического и коррупционного скандала, который привел к объявлению импичмента Пак Кын Хе. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции, 9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан.

Следующее заседание Конституционного суда по вопросу о правомерности решения парламента состоится 10 января. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.

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