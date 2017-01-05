Суд в Южной Корее начал рассмотрение дела об импичменте президента
13:4905.01.2017
(обновлено: 13:51 05.01.2017)
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ТОКИО, 5 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Конституционный суд Южной Кореи начал рассмотрение дела о правомерности импичмента президента Пак Кын Хе в ее отсутствие, сообщило агентство Ренхап в четверг.
Первое заседание Конституционного суда было запланировано на 3 января, но из-за того, что Пак Кын Хе не явилась, было отложено до четверга. В четверг президент также не сочла необходимым присутствовать на слушании. Ее адвокат мотивировал это тем, что по закону ее присутствие не является обязательным. Конституционный суд решил начать рассмотрение дела, несмотря на отсутствие президента.
Подруга президента Южной Кореи Цой Сун Силь оказалась в центре политического и коррупционного скандала, который привел к объявлению импичмента Пак Кын Хе. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.
Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции, 9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан.
Следующее заседание Конституционного суда по вопросу о правомерности решения парламента состоится 10 января. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.
Подробнее о главах государств, которым вынесли импичмент или грозил импичмент читайте в справке РИА Новости >>
Сторонники и противники импичмента президента Южной Кореи
9 декабря парламент Республики Корея объявил импичмент президенту Пак Кын Хе.
На фото: митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
"За" проголосовали 234 депутата Нацсобрания.
Против проголосовали 56 депутатов.
Два депутата воздержались. Семь бюллетеней признаны недействительными.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Поводом отстранения от власти президента стал крупнейший коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе и ее давней знакомой Цой Сун Силь.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
Пак Кын Хе передала полномочия премьер-министру страны Хван Гё Ану в соответствии с законодательством.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
По данным местных СМИ, полномочия главы государства Пак Кын Хе сложила с себя, как только ей было передано решение парламента об импичменте.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
Президент Южной Кореи попросила правительство во главе с премьер-министром не допустить "вакуума" в управлении экономикой и в области безопасности страны.
На фото: голосование в парламенте Южной Кореи по вопросу импичмента президенту Пак Кын Хе.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.
Вместе с тем, решение об импичменте будет рассматривать Конституционный суд Южной Кореи, на что уйдет до 180 дней. Этот суд может отклонить импичмент и восстановить президентские полномочия Пак Кын Хе.
Сторонник президента Южной Кореи Пак Кын Хе на митинге возле здания Национального собрания в Сеуле.
Митинг возле здания Национального собрания в Сеуле.