Число противников членства Швеции в НАТО сократилось, показал опрос

СТОКГОЛЬМ, 5 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Доля противников вступления Швеции в НАТО среди шведов сократилась за прошедший год и упала с 50% в позапрошлом году до 40% в 2016 году, сообщает шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на исследование, проведенное по заказу издания институтом изучения общественного мнения Ipsos.
Число же позитивно настроенных к вопросу почти не изменилось за последние два года и составило 34% в 2015 году и 35% согласно опросу прошлого года.
Социологи помимо мнения респондентов о вступлении Швеции в военный альянс спросили их и об отношении к НАТО вообще — без учета их отношения к вопросу о членстве страны в этом альянсе. В целом о негативном отношении к этой организации сказали 11% опрошенных, среди позитивно настроенных оказалось 43%, затруднились с ответом 14%. Также 31% респондентов сообщили, что не имеют какого-либо определенного негативного или позитивного мнения о НАТО.
"Наиболее интересным результатом является то, что семеро из 10 избирателей настроены позитивно или нейтрально к НАТО вообще. Но лишь трое из десяти верят в то, что шведское членство в НАТО улучшит безопасность Швеции", — приводит издание слова аналитика Ipsos Давида Алина.
Россия в шведских дебатах о НАТО
"Исследование показало, что отношение к России, представляет ли Россия угрозу или нет, является фактором, который объясняет отношение к НАТО, к вопросу о том, как шведское членство в НАТО было бы воспринято в России и как это повлияло бы на ситуацию безопасности", — сказал собеседник издания.
"Угроза против Швеции возрастает и одновременно способность шведской обороны воспринимается без изменений и слабой. То, что доверие (обороне – ред.) имеется лишь среди 10% — удручающая оценка", — сказал аналитик Ipsos.
Ранее шведский премьер Стефан Лёвен заявлял, что Швеция намерена оставаться страной, не присоединившейся к НАТО, и что это не является препятствием для расширения сотрудничества со странами-членами этой организации. Он также назвал необходимым углубление сотрудничества с соседними северными странами.
Лавров также заявлял, что Россия может ответить военно-техническими мерами на своих северных рубежах, если Швеция решит присоединиться к Альянсу.