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В мире

Число противников членства Швеции в НАТО сократилось, показал опрос

13:2305.01.2017
(обновлено: 13:33 05.01.2017)
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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo/ Virginia Mayo

СТОКГОЛЬМ, 5 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Доля противников вступления Швеции в НАТО среди шведов сократилась за прошедший год и упала с 50% в позапрошлом году до 40% в 2016 году, сообщает шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на исследование, проведенное по заказу издания институтом изучения общественного мнения Ipsos.

Число же позитивно настроенных к вопросу почти не изменилось за последние два года и составило 34% в 2015 году и 35% согласно опросу прошлого года.

Здание парламента Швеции в Стокгольме. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Эксперты считают, что вступление Швеции в НАТО ухудшит отношения с Россией
Опрос проводился с 1 по 12 декабря среди 1023 шведов.

Социологи помимо мнения респондентов о вступлении Швеции в военный альянс спросили их и об отношении к НАТО вообще — без учета их отношения к вопросу о членстве страны в этом альянсе. В целом о негативном отношении к этой организации сказали 11% опрошенных, среди позитивно настроенных оказалось 43%, затруднились с ответом 14%. Также 31% респондентов сообщили, что не имеют какого-либо определенного негативного или позитивного мнения о НАТО.

"Наиболее интересным результатом является то, что семеро из 10 избирателей настроены позитивно или нейтрально к НАТО вообще. Но лишь трое из десяти верят в то, что шведское членство в НАТО улучшит безопасность Швеции", — приводит издание слова аналитика Ipsos Давида Алина.

Россия в шведских дебатах о НАТО

Город Стокгольм. Архивное фото
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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Глава МИД Швеции назвала действия России "провокационными"
В шведских дебатах о НАТО часто называется Россия и ставится вопрос, является ли она угрозой для Швеции или нет. Вопрос "Считаете ли вы, что Россия является небольшой или большой угрозой для безопасности Швеции", задали и во время проведенного исследования. "Очень большой" сочли ее лишь 7% шведов, "довольно большой" 32% и "очень маленькой" или "довольно маленькой" сочли 7% и 18% соответственно.

"Исследование показало, что отношение к России, представляет ли Россия угрозу или нет, является фактором, который объясняет отношение к НАТО, к вопросу о том, как шведское членство в НАТО было бы воспринято в России и как это повлияло бы на ситуацию безопасности", — сказал собеседник издания.

Город Стокгольм. Архивное фото
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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Стокгольм считает маловероятным нападение России на Швецию
Опрос также показал, что большинство респондентов (66%) не верят в способность вооруженных сил страны защитить свои границы. Более половины респондентов (55%) считают необходимым увеличить военные расходы.

"Угроза против Швеции возрастает и одновременно способность шведской обороны воспринимается без изменений и слабой. То, что доверие (обороне – ред.) имеется лишь среди 10% — удручающая оценка", — сказал аналитик Ipsos.

Ранее шведский премьер Стефан Лёвен заявлял, что Швеция намерена оставаться страной, не присоединившейся к НАТО, и что это не является препятствием для расширения сотрудничества со странами-членами этой организации. Он также назвал необходимым углубление сотрудничества с соседними северными странами.

Шведский минный тральщик HMS KULLEN в водах Стокгольмского архипелага. Архивное фото
© AP Photo/ TT News Agency / Marko Saavala
Швеция задействует музейное вооружение для "сдерживания" России
В Кремле ранее заявляли, что РФ ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом подчеркивал, что Россия не будет втягиваться в навязываемую ей конфронтацию с США, НАТО и ЕС и сможет в любых условиях обеспечить безопасность как самой страны, так и своих граждан.

Лавров также заявлял, что Россия может ответить военно-техническими мерами на своих северных рубежах, если Швеция решит присоединиться к Альянсу.

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