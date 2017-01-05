Всемирный банк планирует помочь более 370 тысячам беженцев из Карабаха

БАКУ, 5 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Всемирный банк (ВБ) до 2020 года намерен улучшить условия жизни 371 тысячи беженцев и вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, проживающих в Азербайджане, передает агентство Trend со ссылкой на отчет банка.

Нынешний проект является третьим из реализуемых ВБ в Азербайджане начинаний в области улучшения благосостояния вынужденных переселенцев (IDP Living Standards and Livelihoods). Проект был одобрен Советом директоров банка в октябре 2011 года. Общая стоимость составила 78,53 миллиона долларов, включая 28,53 миллиона долларов, которые выделило правительство.

"ВБ до 2020 года намерен улучшить условия жизни 371 тысячи беженцев и вынужденных переселенцев во время событий в Карабахе. В рамках проекта ВБ уже выделил кредиты на реализацию 307 микропроектов. Всего до 2020 года на эти цели планируется выделить 15 миллионов долларов. Такие микропроекты нацелены на улучшение доступа вынужденных переселенцев к электричеству, питьевой воде, канализации и социальной инфраструктуре", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, ВБ закончил выделение средств в рамках основного проекта по улучшению условий жизни вынужденных переселенцев.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. По состоянию на 1 сентября 2016 года ВБ выделил Баку кредиты на 3,99 миллиарда долларов. Эти средства были направлены на финансирование более 70 проектов. Азербайджан освоил около 2,9 миллиарда долларов, или 72,56% от всех кредитов, привлеченных по линии ВБ. Помимо кредитов, в 1995–2014 годах ВБ выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.

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