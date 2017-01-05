Атамбаев ознакомился с мерами по защите прав граждан Киргизии за рубежом

БИШКЕК, 5 янв – РИА Новости. Глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев доложил президенту о мерах по защите прав и интересов граждан республики, находящихся за рубежом, сообщает в четверг пресс-служба главы киргизского государства.
Кроме того, президент был проинформирован об основных итогах работы министерства иностранных дел в 2016 году по реализации внешнеполитического курса страны. Абдылдаев также доложил о планах на текущий год по дальнейшему развитию сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами и рассказал о принимаемых мерах по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне, отметили в пресс-службе.