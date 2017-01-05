Глава ЦРУ: Трампу необходимо озаботиться ядерной проблемой КНДР

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом необходимо озаботиться ядерной проблемой КНДР, об этом в интервью телеканалу PSB заявил директор ЦРУ Джон Бреннан.

"Я думаю, что приходящей администрации необходимо быть весьма озабоченной по поводу Северной Кореи. Они продолжили развивать свои развивать потенциал своих баллистических ракет и, как сказал Ким Чен Ын, даже межконтинентальной баллистической ракеты. они продолжили развивать свой ядерный потенциал", — такое мнение выразил Бреннан.

По его словам, действия КНДР представляют угрозу странам региона и США. В связи с этим, считает Бреннан, необходимо изменить траекторию развития, которой следует КНДР в течение последних двух лет. В этом процессе должны участвовать различные страны мира, в том числе Китай.

Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что он также обещал "наказывать врагов страны", усиливая военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений.