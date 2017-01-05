Глава ЦРУ: Трампу необходимо озаботиться ядерной проблемой КНДР

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом необходимо озаботиться ядерной проблемой КНДР, об этом в интервью телеканалу PSB заявил директор ЦРУ Джон Бреннан.
По его словам, действия КНДР представляют угрозу странам региона и США. В связи с этим, считает Бреннан, необходимо изменить траекторию развития, которой следует КНДР в течение последних двух лет. В этом процессе должны участвовать различные страны мира, в том числе Китай.
Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что он также обещал "наказывать врагов страны", усиливая военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений.