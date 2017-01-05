В Китае за 2016 год начали дисциплинарную проверку 76 чиновников

ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Власти Китая за 2016 год начали дисциплинарную проверку в отношении 76 чиновников на уровне руководства провинций, говорится в сообщении Центральной комиссии по проверке дисциплины Компартии Китая.

По данным комиссии, всего 2016 год были приняты и рассмотрены почти 2,54 миллиона различных жалоб. Кроме этого, дисциплинарная проверка за этот период была начата в отношении 2,7 тысячи чиновников местных администраций и 18 тысячи уездных чиновников. Также была начата проверка в отношении 256 тысяч сельских чиновников и сотрудников различных предприятий.

В общей сложности за год комиссия завела 413 тысяч административных дел, наказанию подверглись 415 тысяч человек.