На Тайване из-за вспышки птичьего гриппа уничтожили 23 тысячи куриц

ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости, Иван Булатов. На ферме, расположенной на острове Тайвань, уничтожили 23 тысячи кур из-за вспышки птичьего гриппа H5N8, сообщает Ветеринарное бюро Тайваня (BAPHIQ).

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на ферме в уезде Юньлинь на западе острова. Инспекция на ферме была проведена после того, как в бюро поступила информация о большом количестве смертей среди домашней птицы.

Были проведены лабораторные тесты, которые подтвердили птичий грипп H5N8 у куриц на ферме. Было принято решение уничтожить 23 тысячи куриц и провести дезинфекцию помещений и территории.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.