Советник Киссинджера назвал слухами возможное назначение послом в России

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Советник экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм назвал слухами публикацию о возможности назначения послом в РФ.

Ранее издание Politico сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Грэма на пост посла в Москве. Однако Грэм в интервью русской службе " Голоса Америки " заявил, что это слухи. "Это всего лишь слухи. Я не читаю прессу. Говорили, что Митта Ромни назначат госсекретарем, и мы знаем, чем все обернулось", — сказал Грэм.

Грэм в прошлом был директором по России в Совете национальной безопасности Белого дома и спецпомощником Джорджа Буша-младшего по России, также работал в посольстве США в Москве.

"Я думаю, в данном случае я могу говорить от лица доктора Киссинджера. Он хотел бы видеть улучшение американо-российских отношений, и в течение многих лет работал над этим, начиная с того момента, когда Владимир Путин стал президентом РФ", — сказал Грэм радиостанции.

"В течение последних нескольких лет, когда двусторонние отношения резко ухудшились, он пытался добиться нормализации отношений, установления каналов связи и диалога для обсуждения того, как каждая из сторон видит свои национальные интересы, проблемы, стоящие перед миром, и вызовы, с которыми наши страны сталкиваются. На основе такого диалога можно прийти к взаимопониманию о том, как строить двусторонние отношения. При этом детали остаются открытыми для обсуждения", — добавил советник.

По его словам, между США и Россией сохраняются серьезные разногласия, но в целом и в Вашингтоне, и в Москве, согласны с основополагающими принципами мировой политики. "Проблема заключается в их интерпретации и с их применением в текущей ситуации", — добавил Грэм.

"Это проблемы общего характера, но есть и конкретные вопросы, по которым у нас существуют разногласия, включая Украину, Сирию; наши интересы могут не совпадать в Арктике, Южной Азии. Поэтому новой американской администрации необходимо установить каналы связи и провести на подобающем уровне серьезные дискуссии о том, как мы понимаем сложившуюся в мире новую ситуацию, и какими мы видим отношения между США и Россией", — сказал Грэм.