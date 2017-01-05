Компания Трампа вышла из проекта по строительству жилого комплекса в Грузии

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Основная компания избранного президента США Дональда Трампа Trump Organization объявила о выходе из проекта "Трамп-Тауэр" по строительству жилого комплекса в курортном городе Батуми в Грузии, передает агентство Bloomberg.

В совместном пресс-релизе грузинского девелопера Silk Road и Trump Organization говорится, что строительство 47-этажной жилой башни, стоимость которой оценивалась в 250 миллионов долларов, продолжится без участия последней.

Агентство называет этот шаг "попыткой сгладить напряженность, вызванную обвинениями в том, что его (Трампа — ред.) международный бизнес может вызвать конфликт интересов после того, как он займет Белый дом".

В декабре также стало известно о решении Трампа отказаться от участия в проектах по жилищному строительству в Бразилии и Азербайджане.

Вокруг бизнес-империи Трампа возникли споры после избрания бизнесмена-миллиардера президентом. Критики утверждают, что любое управление бизнесом на посту президента будет означать для Трампа конфликт интересов. Например, если иностранный дипломат поселится в одном из многочисленных отелей Трампа и расплатится от имени своего правительства, президент США получит косвенную материальную поддержку от иностранцев, что запрещено законом, утверждают критики.

Другие эксперты считают, что закон на стороне Трампа и не обязывает его продавать свою бизнес-империю. Сам Трамп заявил, что закон не мешает ему одновременно управлять бизнесом и страной. Вместе с тем Трамп дал понять, что намерен отдать управление своим бизнесом в руки своих детей и сосредоточиться на государственных делах. Однако сделать это будет технически непросто, и Трамп пока не решил, как именно поступит. Большая пресс-конференция Трампа пройдет 11 января в Нью-Йорке.