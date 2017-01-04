Экс-министр финансов Мексики, инициировавший визит Трампа, стал главой МИД

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бывший глава финансового ведомства Мексики Луис Видегарай, считавшийся инициатором приглашения избранного президента США Дональда Трампа, в среду был назначен министром иностранных дел страны, передает агентство Франс Пресс.

В результате проведенного президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето назначения свою должность главы МИД страны покидает Клаудия Руис Массиеу.

В начале сентября Трамп посетил Мехико с визитом и обсудил с президентом Энрике Пеньей Ньето такие важные вопросы, как нелегальная иммиграция и торговое соглашение NAFTA. Этот визит был осуществлен несмотря на недружественные высказывания кандидата от республиканцев в адрес соседней страны и обещания в случае прихода к власти построить стену на границе с Мексикой за счет мексиканцев.

Через несколько дней после этого визита стало известно, что в отставку уходит министр финансов Мексики Луис Видегарай, считавшийся инициатором приглашения Трампа. Визит Трампа вызвал неоднозначную реакцию в Мексике. Минфин в специальном заявлении отметил, что решение пригласить Трампа было принято президентом страны.