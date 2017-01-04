Новый кабинет министров Румынии принял присягу

КИШИНЕВ, 4 янв – РИА Новости. Кабинет министров Румынии во главе с премьер-министром Сорином Гриндяну в среду приняли присягу перед президентом страны Клаусом Йоханнисом и после нее приступает к работе, сообщают местные СМИ.

Как сообщает агентство Agerpres , в это же время в официальном мониторе Румынии опубликован указ о назначении кабмина под руководством Гриндяну.

"У вас очень ответственная миссия. Вам предстоит выполнить все то, что вы обещали в предвыборной кампании", — обратился к членам кабмина Йоханнис на церемонии принятия присяги, которая транслировалась онлайн.

Он отметил, что ожидает от нового правительства сохранения четкой и видимой евроатлантической направленности Румынии.

Ранее в четверг парламент Румынии выразил вотум доверия правительству под руководством Гриндяну голосами 295 депутатов и сенаторов.

Президент Румынии Клаус Йоханис в минувшую пятницу утвердил Гриндяну в качестве кандидата на пост премьер-министра. Кандидатуру Гриндяну выдвинуло парламентское большинство в составе победившей на парламентских выборах Социал-демократической партии (СДП) и "Альянса либералов и демократов" (АЛД).

Согласно данным местных СМИ, в состав правительства вошли 4 министра от АЛД, остальные — от СДП. Всего правительство состоит из 26 министров, в том числе двух вице-премьеров, среди которых Севил Шайдех, чью кандидатуру на пост главы правительства ранее отклонил президент. Шайдех будет руководить и министерством регионального развития Румынии. Также пост вице-премьера занял сопредседатель "Альянса либералов и демократов" (АЛД) Даниел Константин, который ответственен и за экологический сектор.

Выборы в двухпалатный парламент Румынии, состоящий из Сената и Палаты депутатов, прошли 11 декабря. Лидером, как и на прошлых парламентских выборах, стала СДП, на втором месте оказалась Национал-либеральная партия (НЛП), третье место занимает новая партия "Союз за спасение Румынии". В состав парламента страны вошли шесть партий, которым удалось преодолеть рубеж в 5%. Помимо тройки лидеров, в парламент прошли Демсоюз венгров Румынии (ДСВР), АЛД, а также партия "Народное движение". В парламент не прошел ни один независимый кандидат.