СМИ: бывший британский посол в РФ претендует на пост посла Британии при ЕС

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бывший британский посол в РФ Тим Бэрроу может стать новым послом Великобритании при ЕС, пишет газета Financial Times.
Как сообщает газета, Бэрроу занимал должность посла в России с 2012 по 2015 годы и в настоящее время является политическим директором Форин-офиса.
В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Как заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй, страна намерена до конца марта 2017 года активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза. В настоящее время Британия формирует свою переговорную позицию по предстоящим ключевым соглашениям с ЕС.