СМИ: бывший британский посол в РФ претендует на пост посла Британии при ЕС

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бывший британский посол в РФ Тим Бэрроу может стать новым послом Великобритании при ЕС, пишет газета Financial Times.

Ранее посол Великобритании при ЕС Иван Роджерс неожиданно объявил об отставке, не дожидаясь начала Brexit (выхода страны из Евросоюза), который запланирован на конец марта 2017 года.

Как сообщает газета, Бэрроу занимал должность посла в России с 2012 по 2015 годы и в настоящее время является политическим директором Форин-офиса.

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Как заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй, страна намерена до конца марта 2017 года активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза. В настоящее время Британия формирует свою переговорную позицию по предстоящим ключевым соглашениям с ЕС.