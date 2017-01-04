В ДТП в Армении пострадали 10 человек, в том числе россияне

ЕРЕВАН, 4 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Десять человек пострадали в результате ДТП, произошедшего близ села Гохт в Котайкской области к северу от Еревана, сообщила в среду полиция Армении.

"Третьего января, в районе 12.00 (11.00 мск) близ села Гохт столкнулись автомобили Mercedes с семью пассажирами и Mercedes Sprinter с тремя пассажирами. Все пассажиры с телесными повреждениями помещены в больницу. Ведется расследование", — говорится в сообщении.

По данным сайта судебно-криминальной хроники shamshyan.com, среди госпитализированных пассажиров есть граждане России.