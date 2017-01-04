В аэропорту Хитроу задержан подозреваемый в соучастии в подготовке теракта

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Британская полиция задержала мужчину в аэропорту Хитроу по подозрению в возможном участии в подготовке теракта, передает издание Independent.

Согласно сообщению, опубликованному полицией, 50-летний мужчина был задержан по прилету из Каира в среду вечером в связи с тем, что он, вероятно, располагает информацией, которая могла быть использована людьми, совершающими или готовящими теракт.

По данным полиции, задержание планировалось заранее.