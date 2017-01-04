Отмена реформы здравоохранения в США грозит хаосом, утверждает Белый дом

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Возможная отмена реформы здравоохранения в США грозит хаосом в индустрии, заявил в среду пресс-секретарь уходящего президента США Барака Обамы Джош Эрнест.

"Люди, которые отменят Obamacare, возьмут на себя ответственность за последующий хаос", — заявил Эрнест. "Отмена Obamacare будет иметь разрушительные последствия для людей по всей стране. Демократы это не поддерживают и не должны поддерживать", — добавил он.

По словам представителя Белого дома, отмена реформы будет иметь "очевидные, чувствительные, прямые" последствия, и 22 миллиона человек потеряют доступ к медицинской страховке.

Новый созыв конгресса, в котором республиканцы сохранили большинство в обеих палатах, приступил к обязанностям на этой неделе, а президент-республиканец Дональд Трамп вступит в должность 20 января. Республиканцы заявляют, что их первоочередной задачей является отмена реформы здравоохранения, хотя пока нет ясности с тем, на что планируется заменить одну из наиболее масштабных реформ в президентство Обамы.

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название (Obamacare), предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку. Здравоохранение в США является самым дорогим в мире. Obamacare вызывает в обществе смешанную реакцию. Согласно опросам, около половины американцев считают, что реформу нужно отменить. Тем не менее, около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой реформе.

Закон был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента. Верховный суд поддержал ряд ключевых аспектов реформы. Республиканцы в настоящий момент идут по пути демократов, намереваясь провести изменения в одностороннем порядке, без согласования с оппозицией в лице демократов.